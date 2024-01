Oberstdorfi MK | Ilves hoiab Riiberi ja viie austerlase järel seitsmendat kohta

Eestlase õhulend 106 meetri mäel oli 102 meetrit pikk ning andis talle 132,8 punkti. Kuna tegemist on kompaktvõistlusega, on aga olulisem koht – Ilves oli seitsmes.

Riiber, kes on reeglina tugev ka murdmaarajal, usub, et tänane 7,5 km suusasõit tuleb tasavägine. „Mul on lihtsalt hea meel olla eesotsas ja loodetavasti suudan ka täna võidu nimel võidelda,“ sõnas ta.