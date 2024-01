Oberstdorfi MK | HÄSTI! Ilves tõusis tugeva lõpuspurdiga esikuuikusse

Riiber, kes lasi valdava osa suusasõidust Retteneggeril tempot teha, edestas lõpuks austerlast 2,2 sekundiga. Kolmanda koha saanud Faisst kaotas võitjale 11,8 sekundiga, neljandaks tuli Jens Luraas Oftebro (+13,7). Ilves ületas lõpujoone koos kahe sakslasega: fotofiniš tuvastas, et kui Johannes Rydzekile jäi ta napilt alla, siis Terence Weberit suutis edestada. Kõigil kolmel mehel märgiti protokolli kaotust Riiberile 17,4 sekundit.

Tänane kompaktvõistlus oli käimasoleva hooaja kolmas ja ühtlasi viimane. Teadupoolest kujutab uus formaat endast seda, et hüppevoorus ei loe konkreetselt tulemus, vaid hoopis koht, sest suusarajale siirdutakse fikseeritud stardiaegadega.

Võidumees Riiber tunnistas võistlusjärgses intervjuus, et ei tundnud end täna kõige värskemalt.

„Ta tegi täna kõik töö ära. Tunnen talle kaasa – et ise teda ei abistanud. Aga mul oli hea kiirus ning hakkasime suure grupiga pärast paari kilomeetrit vahet kasvatama. Keskendusin täna rohkem ellu jäämisele. Eile oli pikk päev, sain hilja voodisse ja pidin vara tõusma. See andis ka tunda, kuid mul on hea meel olla taas tipus,“ sõnas Riiber.