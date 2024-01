Tõvevoodis piinelnud epeenaised jätkavad olümpiapileti püüdmist, Eesti meistriks kroonitud Lehis liigub oma teel

„Teen kõvasti trenni. August on võimalik ainult välja ronida, ma pole alla andnud. Ei saa öelda, et vehklesin täna väga hästi, kuid keskendusin igale torkele. Iseendaga võideldes tulin lõpuks esimeseks – selline võit on eriti magus,“ arutles Nikolai Novosjolovi hoolealune.

„Tulemustele ma ei mõtle. Õnneks on tervis korras ja loodan, et pääsen ka edaspidi haigustest. See on muidugi keeruline, sest ümberringi on palju tõbiseid,“ lausus 29aastane sportlane.