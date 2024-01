VIDEO | Eesti jäätantsupaar kordas tunamullust kohta, Leedu lõpetas EMi medaliga

Reedese rütmitantsu järel hoidsid nad 61,38 punktiga 18. kohta. Vabatantsus kaotasid nad punkte ühe ebaõnnestunud tõste tõttu – Gaidajenko ütles pärast võistlust intervjuus ERRile, et see võis neile maksma minna 12 silma. Kahe kavaga kogus Eesti paar 144,74 punkti, nende isiklik rekord on detsembris Zagrebis püstitatud 163,75 silma.

„Aga see on sport. Me teeme kogu aeg riskantseid elemente, nagu see tõste. Täna ei saanud sellega hakkama, aga meil on veel aega. Näitame Montrealis [MMil] oma tõstet ja ilusat kava ja loodan, et kõik saavad seda nautida,“ sõnas Gaidajenko ERRile.