Tänaku tiimikaaslane: usun, et võin veel tiitli peale sõita

„Olen siin selleks, et toetada Thierry'd ja Otti. Kui tekib olukord, kus pean nad endast mööda laskma, siis teen seda ilma igasuguse kahtluseta,“ lubas Mikkelsen. „Ning kui see juhtub, siis tähendab see seda, et mu nädalavahetus on korda läinud. Samuti tähendab see seda, et meil on õnnestunud konkurentidelt punkte röövida. Peame tegema endast selle saavutamiseks kõik. Ootan põnevusega seda [ralli]aastat. Mulle isiklikult on see suurepärane võimalus ning olen valmis, et see täielikult ära kasutada.“