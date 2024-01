Otepääl triumfeerinud neljakordne maailmameister: olen pikalt võidelnud, et naasta parimate päevade tasemele

Võiks ju arvata, et sellised triumfid ei tähenda nii suurele staarile midagi, aga võta näpust. „Olen pikalt võidelnud, et naasta oma parimate päevade tasemele,“ selgitas ta Õhtulehele.

„Eelmise kahe-kolme aasta jooksul on olnud palju halbu võistluseid, olen maadelnud erinevate muredega, kuid nüüd tunnen, et mu keha toimib jälle normaalselt. Skandinaavia karikasarja etapi võit pole iseenesest tohutu saavutus, küll aga on suur asi see, et olen pärast kõiki neid võitlusi tagasi tipus.“

Kui ajada rangelt näpuga järge ja otsida Iverseni eelmist individuaalset võitu, tuleb lapata kalendrit 2021. aasta märtsikuusse. Oli seitsmes kuupäev, kui norralane tuli Oberstdorfis 50 km klassikamaratonil maailmameistriks. Tõsi, selleks oli tarvis, et kohtunikud diskvalifitseeriksid tema koondisekaaslase Johannes Hösflot Kläbo, nähes tal süüd venelase Aleksandr Bolšunovi suusakepi purunemisel lõpusirgel.

Mullu Planica MMil pääseski Iversen tiitlikaitsjana starti vaid maratonil, kus sai 13. koha. Kevadel langes ta Norra koondisest välja ja asutas eratiimi Team Ivers. Ta on muutusega ääretult rahul.

„Vajasin uusi impulsse pärast kõiki neid jamasid,“ ütles Iversen. „On olnud fantastiline aasta. Tänane võit on igal juhul võistkondlik. Selle taga on mu uus treener, perekond, tüdruksõber ja sponsorid. Päris äge, et see toimib.“

Emil Iversen andis Otepääl keppidele valu oma tiimi, mitte Norra koondise dressis. Foto : Aldo Luud

Ta ei nimetanud konkreetset arvu, kuid andis mõista, et tema ümber koondunud abiliste punt on märkimisväärselt suur. Lisaks mainitutele ka määrdemehed ja suuskade testijad. „Üks sportlane, aga tohutu tiim. Meil on ainult parimatest parimad,“ kiitis suusaäss ja lisas, et tema asi on vaid treenida, võistelda ja magada.