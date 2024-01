Margus Hernits: Selevko medal ei olnud välk selgest taevast

Kaheksakordne meeste üksiksõidu Eesti meister Margus Hernits on Kaunases peetaval iluuisutamise EMil ametis korraldustiimi nõustajana ning nii nägi ta reede õhtul väga lähedalt, kuidas Aleksandr Selevko võitis Eestile läbi aegade esimese iluuisutamise medali, hõbeda, täiskasvanute tiitlivõistlustelt. Hernits möönab, et meie noormehel oli ka pisut õnne, kuid selline sport ongi – et jõuda kõrgetele kohtadele, peabki teinekord õnne olema.