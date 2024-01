FOTOD | Piilume salapärasesse fluoritestimise telki

Käimasoleva talihooaja eel ja hakul on palju juttu olnud, et rahvusvahelise suusaliidu (FIS) ja laskesuusatamise föderatsiooni (IBU) egiidi all on fluoripõhiste määrete kasutamine keelatud. Nüüd on kurikuulus testimismasin, mida arendati aastaid, jõudnud otsapidi Tehvandi suusastaadionile. Kusjuures otse Tour de Skilt!

Keset staadionit, kus suvel vohab mõnus jalgpallimuru, püstitatud hallikas telk tõmbab tahes-tahtmata tähelepanu. Tõsi, väljast on see telk nagu telk ikka. Hoopis põnevam on, mis toimub presendist seinte taga ning sinna Õhtuleht teid viibki.