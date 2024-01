Aafriklased hakkavad Euroopa treenerite hambakrigina saatel taas Musta Mandri parimat selgitama. Kas Maroko kuldab MMi kangelasteo üle?

„See on mu elu parim päev, mu elu parim karikas,“ ütles kaks aastat tagasi tšempioniks kroonitud Senegali koondise superstaar Sadio Mane pärast finaalmängu. „Jah, ma olen võitnud meistrite liiga ja veel mõned muud karikad, kuid see on minu jaoks eriline. See on minu jaoks palju tähtsam.“