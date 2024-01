VIDEO | Hõbedane Selevko tegi hiilgava vabakava. Treener Kononova: „Arvasin, et kolmas koht võiks olla võimalik, aga teine koht… Ma ei osanud selle peale isegi mõelda.“

Lühikava järel kolmandat kohta hoidnud Selevko tegi sisuliselt veatu vabakava – vaid ühe kolmekordse Axeli asemel hüppas ta kahese – ning pälvis kava eest uut isiklikku rekordit tähistavad 166,4 punkti. Isiklik rekord oli ka kahe kava koondsumma 256,99 ja et meie mees läks oma sõidu järel liidriks, oli selge, et ta on kindlustanud vähemalt pronksmedali, sest sõita oli veel vaid kahel sportlasel.