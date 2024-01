VÕIMAS! Aleksandr Selevko võitis EMil hõbemedali: „Ma ei oska praegu midagi öelda, mul on suur šokk!“

22aastane Selevko sai juba kolmapäeval lühikavas hakkama suurepärase sooritusega, kui näitas uut isiklikku rekordit tähistanud punktisummaga 90,05 kolmandat tulemust. Ent kuna tema selja taha jäid mitmed mehed, kelle trumbiks on just vabakava, siis oli selge, et meie mees peab end ka reedel ületama, et medalikohal püsida.

Ning ta saigi sellega hiilgavalt hakkama! Selevko sooritas tehniliselt täiesti puhta kava, kus õnnestusid kõik elemendid eesotsas esimese hüppena sooritatud neljakordse toeloop’iga. Igati vinge oli ka mehe koreograafia ning see tähendas seda, et kui punktid kava lõpus kokku löödi, teenis Selevko vabakava eest 166,94 punkti – mõistagi oli see tema uus isiklik rekord ning uus isiklik rekord on ka kahe kava koondsumma 256,99.

Nii asus Irina Kononova õpilane võistlust juhtima ja et sõita oli jäänud veel vaid kahel sportlasel, tähendas see seda, et Selevko medal oli kindel. Eesti iluuisutaja järel tuli jääle lühikava järel juhtinud Prantsusmaa esindaja Adam Siao Him Fa, kes teenis vabakava eest 182,04 ja sai koondsummaks 276,17 punkti.

Viimasena uisutanud šveitslase Lukas Britschgi närvid ei pidanud aga vastu, tema kava algus ebaõnnestus ja ta langes lühikava teiselt kohalt kokkuvõttes viiendaks. Nii kuulus kuldmedal Him Fale, hõbemedal Selevkole ja pronks itaallasele Matteo Rizzole (250,87 punkti).

MEDALIKOLMIK: Mihhail Selevko, Adam Siao Him Fa ning Matteo Rizzo. Foto : KACPER PEMPEL / REUTERS / SCANPIX

„Ma ei oska praegu midagi öelda, mul on suur šokk,“ lausus Selevko ERRi otse-eetris, kui oli punktid teada saanud ja oli selge, et ta võidab medali. „Ma ei mõelnud üldse, et võiks medali saada. Olen väga-väga rahul.“

Ta lisas, et tal oli väga raske, sest lühikava kolmas koht pani peale suured pinged. „Tahtsin lihtsalt teha elemendid puhtalt. Teise kolmekordse Axeli asemel tuli kahekordne, aga võitsin ka selleta medali.“