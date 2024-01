Eesti võrkpallurid püsivad vigastuste kiuste meistrite liigas kõrges mängus. Tammemaa: mõned hädad on üsna ajuvabad!

Timo Tammemaa ja Robert Tähe klubi on alagrupis oma töö juba edukalt ära teinud. Hea on ka Märt Tammearu&Co seis - nemad peavad edasipääsu üksnes vormistama. Henri Treiali meeskonnal on kõik enda kätes, ent missioon tuleb hinnata keerukaks. Renet Vankeri päästaks üksnes kergemat sorti ime.

Ent lisaks sportlike võimaluste vaagimisele tuleb juttu teha ka tervislikust poolest. Lõikusest taastuv Täht peab praegu keskenduma täielikult taastumisele, viimastes mängudes pole pühade-eelse vahejuhtumi tõttu saanud soovitud rollis olla ka Tammearu ning erinevate „ajuvabade asjadega“ on pidanud maadlema ka Tammemaa.