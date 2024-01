TÄHTIS MÕTTEKOHT | Kaks Eesti freestyle-suusameest pürivad olümpiale. Üksi treenida pole aga lihtne ja puudu on rahvuskoondis

Henry Sildaru teeb praegu tööd eelkõige haaretega. „Kui lähed hüppest lendu, siis peaksid võimalikult kiiresti suusast kinni haarama ja laskma lahti alles viimasel hetkel. Haardeid vaadatakse meeste seas palju, sest trikid on sportlastel võrdväärsed. Täna on Henry trikid igal juhul maailmatasemel ja samad, mida teeb ka selle ala olümpiavõitja,“ tunnistas Tõnis Sildaru.

„Aga kui maailma tipud maanduvad raskel trikil kümnest hüppest üheksal, siis Henry suudab seda umbes kuuel või seitsmel. Peab veel pingutama,“ lisas treener.

Stefan Sorokini eesmärk on arendada enda hüppeid ja trikke ning pääseda maailma edetabelis parima saja hulka. „Olen praegu 140. kohal, aga kui punkte juurde kogun, siis jõuan saja sekka. See omakorda aitab pääseda MK-sarja osalema. Praegu on meestele arvestatud Eestist üks koht, aga mul on vaja rankingus üles liikuda, et teine koht juurde saada,“ sõnas ta.

Vigursuusatajad treenivad igaüks omas nurgas. „Vahel saan sõita koos Henryga, vahel Hanna Maria Antsoniga, aga üksi ei ole hea mõte uut trikki proovida. Kui siis kukud, ei saa keegi abi otsida ning kui teed hea soorituse, pole kedagi kõrval jälgimas ja filmimas. Vahetevahel õnnestub koos teiste sportlastega sõita, kuid enamus neist treenivad oma koondisega,“ ütles Sorokin.

Tõnis Sildaru peab oluliseks suusaliidu sekkumist. „Meie sportlased ei võistle ainult teiste riikide sportlastega, vaid nad peavad ise ära tegema ka selle töö, mida teistel teeb alaliit - leiavad ja loovad võimalused ja taustajõud. Meie suusaliit on kahjuks seisukohal, et lumelaud ja freestyle-suusatamine pole neile piisavalt oluline ning alajuhti ega koondiseid sportlaste ümber ei looda,“ kinnitas ta.