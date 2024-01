Rekordmeister Rauno Alliku: kõik teised Eesti klubid peale Flora ja Pärnu on minu jaoks välistatud

Rauno Alliku ei ole Eesti ega isegi mitte siinse liiga glamuurseim jalgpallur. Ent ta on tõeline võitja -tänapäeva rekordmeister.

Pärnust pärit Alliku räägib Õhtulehele antud usutluses, miks on ta koondisest paar korda loobunud ning millistes klubides mängimine on tema jaoks välistatud. Muuhulgas ütleb ta otsesõnu, et Henrik Ojamaa ja Ken Kallaste Florast lahkumine üllatas teda. Igipõline florakas saadab (rahustava) sõnumi ka klubi ärevil poolehoidjatele.

Lõpetuseks läbib loo peategelane kiirtunnikontrolli, kus peab ära arvama, kellega koos ja kelle vastu on palliväljadel kõige rohkem mütanud.