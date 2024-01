Thomas Häberli enne mängu Rootsiga: tähtis on näha, kui lähedal või kaugel noored põhikoosseisust on

Eesti koondis on viibinud Küprosel Paphose linna lähedal treeninglaagris alates eelmisest laupäevast ning nagu meeskonna peatreener Thomas Häberli ja väravavaht Karl Andre Vallner neljapäevasel pressikonverentsil kinnitasid, on tingimused Vahemere saareriigis olnud suurepärased ning kõik on rassinud kõvasti tööd teha.