Eesti teatenelik alustas hiilgavalt, aga siis tuli Ränkeli „raud“. „Ei tundnud, et oleks märgist mööda lasknud – aga nagu näha, siis reaalselt lasin mööda.“

„Panustasin esimesel ringil sellele, et end liialt ei väsitaks,“ kommenteeris Zahkna ERRi otse-eetris. „Mul ei olnud supersuusad ja lõpus tuli paar sekundit vahet sisse. Kristole viimane sõnum enne vahetust oli see, et ära mine [liidritega] kaasa. Aga kae kurja! Võib-olla kuulis ta midagi muud, sest ta võttis liidritele järele – peab ikka hea suusk olema või on mehel erakordselt võimsad lihased täna.“