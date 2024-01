Tänak uuest punktisüsteemist: varem oli võitmisel rohkem tähtsust

Meenutagem, et alates tänavusest hooajast kasutusel oleva punktisüsteemi põhjal on pilootidel küll endiselt võimalik koguda ühel etapil maksimaalselt 30 silma, ent sisuliselt kõik muu on teistmoodi. Esimesed punktid jagatakse ära juba laupäeva õhtul – kuid seda tingimusel, et sõitjad tuleb starti ka pühapäeval ning kulgevad ilusasti ralli lõpuni. Samuti võib tekkida olukord, kus etapivõitja ei teenigi kõige rohkem punkte.

Paljude huviliste sõnul tegi see muudatus ralli jälgimise ainult keerulisemaks, kuid Tänak ei kiirusta seda hukka mõistma. „Vaatame, kuidas see toimib. [Ralliks] valmistumise mõttes ei muuda see midagi, sest endiselt on vaja kõigest võtta maksimum,“ lausus Eesti ralliäss portaalile Motorsport.com.

„Kritiseerida on alati lihtne, kuid kui võidu tähtsus on nüüd oluliselt väiksem ning pole enam suurt vahet, kas võita või lõpetada teisel kohal. See teeb asjad veel keerukamaks. Aga sõitjate jaoks ei muuda see eriti midagi. Kindlasti tähendab see seda, et pühapäevast tuleb võtta maksimumi. Muidugi tahan jätkuvalt võita, aga varasemalt oli võit tähendusrikkam. Praegusel hetkel teenib võidu eest oluliselt väiksema punktilisa.“