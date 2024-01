VÕIMAS! Veatu lühikava teinud isikliku rekordi püstitanud Selevko võitis EMil väikese pronksi

Ta kogus kokku 90,05 punkti, millest 49,61 sai tehnika eest. Sellega saavutas iluuisutaja lühikavas kolmanda koha ja võitis ühtlasi väikese pronksi. Teda edestasid ainult Prantsusmaad esindav Adam Siao Him Fa ja šveitslane Lukas Britschgi, kes said kirja vastavalt 94,13 ja 91,17 punkti.

Mihhail Selevko lisas, et võis tunda pinget ehk seetõttu, et tahtis teha veatut esitust, kuna veel treeningutel oli kõik sujunud hästi. Vanema venna õnnestunud esituse üle oli tal aga mõistagi väga hea meel. „Olen väga õnnelik, et tal kõik nii hästi välja tuli. Arvan, et see on tema elu parim sõit. Mul oli sellepärast ka endal pinge peal. Pidin ka puhtalt sõitma, aga ei tulnud välja.“