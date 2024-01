Ruhpoldingi MK | Talihärm tõi Eesti teateneliku finišisse 14. kohal: viimased nädalad pole emotsionaalselt lihtsad olnud

„Ma ei tea. Tegin pealelaskmisel parandusi, aga tihedused ja kõik asjad olid ikkagi keskele – räägime siin ikkagi väikestest kõikumistest. Kogu see asi oli lihtsalt täielik komöödia,“ tunnistas Ermits ETV otseülekandes, et ei mõista isegi, mis lamadestiirus juhtus.

„Olin kaks ringi suhteliselt üksinda. Ega muud üle ei jäänud, kui lihtsalt sõita. Tundus, et pigem vahe ikkagi suurenes eespool olijatega. Lihtsalt tuli kõik väga halvasti välja,“ sõnas Ermits.

„Midagi ei juhtunud. Kõik oli tipp-topp, läksin nulliga minema,“ selgitas Eesti parim laskesuusataja, et ise ei näe püstitiirus laskmise pärast nurisemiseks suurt põhjust.

Puhta sõiduaja poolest oli Tomingas teises vahetuses 13. kaotades parimale kuue kilomeetri peale 37,7 sekundiga. „Okei, aga nii superhea tunne pole. Ilmselt on Oberhofi tõus veel natuke jalgades.“

Vahetuse andis ta üle 15. kohal. Sõitma asunud Susan Külm alustas hästi ning lasi lamadestiirus eksimatult – see oli tema seitsmes järjestikune puhaste paberitega läbitud lasketiir. Paraku sai see seeria aga püsti lastes läbi, sest eestlannal tuli kasutada üht varupadrunit. „Ühest lasust, mis mööda läks, on kahju. Lootsin oma nulliseeriat jätkata, aga nüüd saab jälle algusest alustada,“ tunnistas Külm.