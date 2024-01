Katkestanud Eesti rallipaar naaseb Dakari rajale: oleme juba siin kohal ja kulutused on tehtud

Katkestamise tingis erinevate materjalide metallitöötlemise kvaliteet, mille tulemusel need purunesid. Koos Century Racing meeskonnaga istuti maha ja otsustati saata meeskonna Lõuna-Aafrika Vabariigi baasist need detailid, mis olid varem testidel olnud kasutusel ning lisaks jõuti mõned varuosad ka päris uued toota.



„Jõudsime üheskoos sellele otsusele,“ ütles Männama pressiteate vahendusel. „Oleme juba siin kohal ja kulutused Dakaril osalemiseks on tehtud. Kui saime aru, et uued osad jõuavad siia, siis otsustasime testimise eesmärgil Dakari jätkata. Kõik hakkas pihta esmaspäeva hommikul, kui hakati otsima võimalust uued varuosad Lõuna-Aafrikast siia, Saudi Araabiasse saata. Eile õhtul jõudsid need kohvris kohale ja mehaanikud on öö otsa tööd teinud. Nii meeskonnale kui meile on see hea võimalus õppida ja uut autot õigetes tingimustes testida. Võtame edasist päev korraga.“