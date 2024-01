Kotsar ja Raieste alustasid lennukalt, kuid Baskonia kaotas Euroliigas lähirivaalile

Baskonia tegi koguni 19 pallikaotust Monaco kuue vastu. Ka vabaviskeid tabas Baskonia lubamatult nigelalt – 11/19, samal ajal kui Monacol oli see number 8/11.

Kotsari arvele kogunes lõpuks 23 minutiga 11 punkti (kahesed 5/8, vabavisked 1/5), 8 lauapalli, 2 resultatiivset söötu ja 2 viskeblokeeringut. Eestlase efektiivsusnäitajaks tuli 17 ehk sama palju kui Monekel. Suurem (25) oli see Baskonia tiimis vaid Markus Howardil, kes kerkis 33 punktiga üleplatsimeheks. Monaco parim oli Mike James 26 punktiga.

Liigatabelis on Monacol nüüd 11 võitu ja 9 kaotust, Baskonial aga 10 võitu ja 10 kaotust. Kui Monaco on selle saldoga kaheksandal kohal, siis Baskonia on 11. ehk praeguse seisuga ei pääseks nad ka play-in'i.