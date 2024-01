Adavere uisuime arhitekt Väino Treiman: naine on öelnud, et kui sa mind ka nii hellalt silitaks, kui oma jääd!

Kui omaaegne kõva takistusjooksja Väino Treiman (71) kolm kümnendit tagasi Adavere koolistaadionil tuletõrjevoolikuga uisuovaali hakkas rajama, ei osanud ta hingeski aimata – ega unistadagi mitte – et sealt sirguvad kord kiiruisutajad, kellest üks jõuab olümpial nelja parema sekka ja teine võidab Euroopa meistrivõistlustelt hõbeda. Et nii on läinud – hoolimata sellest, et kiibitsejad nimetasid omal ajal Adaveret mõttetuks kohaks ja Treimanit mõttetuks meheks ning tema hoolealused ristiti tirtsutajateks.