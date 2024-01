Laskesuusakoondise peatreener möönis, et koosseisumuudatus polnud tema otsus

Nördinud Kaasik avaldas eile Õhtulehele, et halva uudise edastas talle pühapäeva õhtul alaliidu juhatus, mitte peatreener Lindinger ega tema enda juhendaja Indrek Tobreluts. „See, mis praegu toimub, on poliitika. See pole sportlike tulemustega seotud,“ ütles Kaasik.