Kas tühi mull? Üleminekuguru viis Martin Vetkalit Hollandisse, AS Roma lükkas jutu kategooriliselt ümber

Nii erinevad Hollandi kui iseäranis Itaalia kanalid – nende hulgas ka maailma üks tuntumaid ja usaldusväärsemaid üleminekueksperte Gianluca Di Marzio – raporteerivad värskelt, et AS Roma ja VVV Venlo on lähedal laenulepingu sõlmimisele, mille kohaselt veedaks Vetkal hooaja teise poole Hollandi esiliigas.

Mõne päeva eest seostas Saksamaa portaal FussballTransfers 19aastast Eesti poolkaitsjat sealse 2. Bundesliga klubidega St. Pauli ja Fürthi Greuther, Hollandi meistriliigasse kuuluvate Rotterdami Excelsiori ja RKC Waalwijkiga ning Šveitsi kõrgliigameeskonnaga Luzern, kuid samas oli mainitud ka VVV Venlo.

Korraks näis juba, et Hollandi tugevuselt teises liigas 11. kohal asuvast Venlost ongi saamas Vetkali uus peatuspaik. Et midagi on justkui toimumas, sellele viitas ka tõsiasi, et AS Roma möödunud nädalavahetuse Primavera kohtumiselt Leccega Vetkal puudus.

Veel 2021. aastal mängis Venlo Hollandi meistriliigas ehk Eredivisies. Pärast aste madalamale langemist on esiliigas saadud 10. ja mullu 7. koht.

Kuid äsja vahendas väljaanne LaRoma24: „Enne klubist lahkumist tegeleb Roma spordidirektor Tiago Pinto ka Primavera noortele majutuse leidmisega. Turuekspertide teatel on Martin Vetkal lähedal pealinnast lahkumisele: 2004. aastal sündinud poolkaitsja on valmis siirduma laenule Hollandi teises liigas mängivasse klubisse VVV Venlo. Kuid Trigoriast (AS Roma keskus - toim) selgunu kohaselt Venloga läbirääkimisi ei peeta. Enamgi veel, klubi on tehingu kategooriliselt tagasi lükanud.“

Vetkal kolis Tallinna Kalevist Itaalia tippklubisse AS Romasse 2020. aasta sügisel. Pärast hooaegu sealsetes U17 ja U18 võistkondades on ta tänavu tõusnud U19 ehk Primavera põhitegijate hulka, keda on kaasatud ka Jose Mourinho juhendatava Roma esinduse tegemistesse. 14. detsembril istus Vetkal Euroopa liiga heitluses Tiraspoli Šeriffiga Roma põhimeeskonna varumeestepingil.