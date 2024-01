Talihärmale MK-koondises ruumi tegema pidanud Kaasik: „See, mis praegu toimub, on poliitika.“

Vangerduse eelduseks oli, et Talihärm ja alaliit matavad vägikaika ning jõuavad sportlaslepingu osas kokkuleppele. Möödunud neljapäeval peeti Eesti antidopingu ja spordieetika sihtasutuse kontoris viietunnine koosolek, mis päädis kompromissiga. Nüüd on Talihärm rõõmsalt Saksamaal ning pettunud Kaasik teel Ruhpoldingist kahe ja pooletunnise autosõidu kaugusele Ridnauni (Põhja-Itaalia), kus algab kolmapäeval IBU karikasarja etapp.

„Jah, ausalt öeldes olin väga pettunud. Rohkem ei taha kommenteerida,“ sõnas Kaasik esmaspäeva õhtupoolikul telefonitsi Õhtulehele, istudes parasjagu Susan Külma voodi äärel ja oodates, millal määrdemehed ta Itaaliasse viivad.

Siiski ei jäänud need tema ainsateks lauseteks ses intervjuus. Kaasik kurtis, et otsuse taga pole sportlik printsiip ja avaldas, et kuulis vangerdusest juhatuse, mitte treenerite kaudu.

Lisaks uurisime, mida kostab selle kõige peale alaliidu spordidirektor Kauri Kõiv.