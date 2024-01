Marten Liivi esimene treener: ma usun, et Euroopa hõbe ei ole tema võimete lagi

Just läinud suvel oma 71. sünnipäeva tähistanud Treiman on „süüdi“ selles, et Tallinna–Tartu maantee äärde jäävast Adaverest on kujunenud Eesti kiiruisutamise kants. 1990. aastate keskel alanud töö on nüüdseks päädinud Saskia Alusalu neljanda kohaga 2018. a Pyeongchangi olümpia ühisstardist sõidus ning Marten Liivi hõbemedaliga EMi 500 meetri distantsilt. Alusalu sirgus ja kasvas sealsamas Adaveres ja Liiv Adavere külje all Puiatu külas. Nagu öeldakse: tehke järgi või makske kinni.