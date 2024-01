INTERVJUU | Kiiruisutreener Mart Markus: äkki Marteni hõbe tekitas natuke rohkem huvi siinsete tingimuste parandamiseks, praegu on nagu seinaga rääkimine

Mart, kui suur üllatus Marteni 500 meetri hõbe sinu jaoks oli?

Rääkisin Marteniga ka, minu jaoks ei olnud tegelikult väga suur üllatus. Vaatasin päev enne stardinimekirja, Marteni isiklik rekord oli number viis. Arvasin, et ideaalse sõidu korral on medal võimalik. Pigem pakkusin pronksi. Ülekannet vaadates ennustasin, et kui Marten tuleb oma sõiduga esimeseks-teiseks, siis tagant, ma arvan, ei tule keegi mööda.

Mina rääkisin Marteniga neljapäeval, päev enne EMi. Meil sisuliselt ei tulnud 500 meetrit jutukski. See on tal sõltuvalt võistluste ajakavast tihti lihtsalt nii-öelda soojendus. Äkki ta on valele distantsile keskendunud?