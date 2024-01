Dakari ralli katkestanud Männama ja Lepik: selle autoga olnuks ohtlik edasi sõita

„Peame tunnistama, et (see auto) ei ole veel valmis selliseks sõiduks. Meil ei vedanud kummalgi päeval katset isegi lõpuni - mingid osas murdusid auto küljest. Kurb, aga see ei ole turvaline. Kunagi ei tea, mis kiirusel või oludes võib midagi juhtuda,“ lisas ta.

Samas võttis ta lühikeseks jäänud teekonnalt kaasa ka positiivset. „Kiiruse ja juhitavuse poolest oli tegemist väga hea autoga, millega on võimalik sõita kiiresti ja kõrgetele kohtadele. Esimesel katsel olime oma aegu vaadates ka ise üllatunud. Me ei sõitnud üle oma võimete, pigem mõnusas oma rütmas. Samuti ei tundnud kordagi surmahirmu naha vahel. Selle auto mured seisnevad eelkõige metalli töötlemise, mitte auto ehituse või disaini probleemides. Kui need kõrvale jätta, on tegemist väga võimeka autoga,“ sõnas Männama. „Usun, et meil on hea baas, mille pealt edasi minna. Aga kuhu ja millal me läheme, seda peame veel seedima.“