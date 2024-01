Tour de Ski lõputõus tegi üldarvestuses pjedestaalil korrektuure

Meeste arvestuse üldvõitja norralane Harald Östberg Amundsen jõudis tõusu otsa viiendana, aga see tema võitu ei vääranud. Kõige kiiremini ronis mäest üles prantslane Jules Lapierre, kes tõusis tänu sellele üldarvestuses üheksandaks. See oli tema karjääri esimeseks MK-etapivõiduks, pjedestaalile oli ta jõudnud vaid korra, mullusel lõputõusul.

„Nii hea oli teda jälle näha. See oli väga pikk ja närviline nädal,“ tunnistas kange suusaässa kaaslane Hedda Follestad Norra rahvusringhäälingule. „Ma näen teda iga päev trenni minemas ja sealt tulemas. On väga tore, et ta eesmärkideni jõudis. Ma olen temaga vesteldes proovinud teda kogu aeg maha rahustada, aga tegelikult olen ma temaga sama närvis.“