VÄGEV! Marten Liiv võitis EM-hõbeda

Kaheksandas ja üheksandas paaris ei suutnud mitte keegi alla 35 sekundi sõita ning nii otsustas viimane paar kõik. Nii poolakas Marek Kania kui hispaanlane Nil Llop Izquierdo stardikiirendus näitas, et nad on kõrges mängus sees, aga ka nemad jäid Liivile alla. Kania sai lõpuks pronksi ajaga 34,86, Izquierdo leppis kaheksanda kohaga.

See on Liivi karjääri teine EM-medal, aga esimene, mis tulnud olümpiadistantsil. Mullu sai ta EM-pronksi sprindi mitmevõistluses. Seejuures on reeglina Liivi põhialaks 1000 meetrit, kus ta jäi reedel kõige napimalt medalist ilma.