Putini tapanimekirja tippu kuuluv vilepuhuja osaleb laskesuusabossi kohtuprotsessil

Rodtšenkov väldib avalikkust kõikvõimalike vahenditega. Ütlusi annab ta advokaatide vahendusel. Meedia ees on ta esinenud üksnes maskeeritult. Mõnede väidete kohaselt käis venelaste endine dopinguboss isegi iluoperatsioonil, et ta nägu ei oleks mingil juhul äratuntav.

Muutumise põhjus on ilmselge: Rodtšenkov arvab teadvat, et kuulub Venemaa diktaatori Vladimir Putini jahitavate isikute – ehk teisisõnu tapanimekirja – edetabeli esiviisikusse. Sellest rääkis ta 2020. aastal ilmunud raamatus „Võit või surm – Venemaa salajane dopinguprogramm“. Ta on öelnud, et teda on korduvalt füüsiliselt ähvardatud.