Mai Narva murdeaastast, edukast MMist ja seal lahvatanud kingaskandaalist

Puhkus tähendab 24aastase Narva jaoks seda, et malelauast hoiab ta end mõnda aega võimalikult kaugel. „Hetkel tõepoolest ma malega ei tegele, sest arvan, et on hea see korraks mõtteist kõrvale panna. MM oli kiire ajakontrolli tõttu pingeline ning stressirohke ja arvan, et on oluline võtta aeg maha. Kui puhkus läbi, siis saan jälle malele keskenduda uue hooga,“ selgitas eestlanna.