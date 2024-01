Tour de Ski | Norrakatel on enne viimast etappi kolmikjuhtimine

Teisena lõpetas Rootsi äss William Poromaa, kes kaotas Valnesile 0,9 sekundiga, kolmas oli šveitslane Cyril Fähndrich (+1,1). Tuuri üldliider Haralt Östberg Amundsen finišeeris kuuendana, võitjast 7,9 sekundit hiljem. Viimase etapi, 10 km Val di Fiemme mäkketõusu eel on tal turvaline edu – teisel kohal olev Valnes kaotab kaasmaalasele minuti ja 34 sekundiga.

„Selleks peab igal juhul juhtuma õnnetus. Võrreldes minuga on sõidab ta uisustiilis palju paremini ning ka mäkketõus sobib talle. On tõenäolisem, et võidu võtab temalt keegi teine peale minu,“ välistas Valnes oma võiduvõimalused.

Östberg Amundsenile on Val di Fiemme mäkketõus tuttav, mullu sai ta Tour de Skil üheksanda koha. „Tean, kui raske see on. Pean end alguses tagasi hoidma. Annan endast parima ning usun, et mäkketõus võib minna hästi,“ sõnas ta.