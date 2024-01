Krüptiline kleeps kontoriaknal, inetud lahkumised ja Kostja küsimus. Flora fännide esindaja: klubi vastutab, meie jaoks on tähtsaim tulemus

Eesti jalgpallimeister Tallinna FC Flora on pidanud tiitlipeo järel tegelema erinevate tulekahjude kustutamisega. Klubi fännides on sestap tekkinud rida küsimusi, millele on saadud vastused – kas ka rahuldavad, seda näitab aga üksnes aeg (loe: meeskonna tulemused).