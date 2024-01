Oberhofi MK | Regina Ermits tegi karjääri ühe parema võistluse

Ent püstitiirus jäid Tomingal üles kolmas ja viies märk ning nii langes ta esikümne konkurentsist välja. Et viimasel ringil andis ta järele ka sõiduajas, tähendas see seda, et neljapäeval oma 29. sünnipäeva tähistanud Tominga lõppkoht oli seekord 26., kaotust võitjana triumfeerinud MK-sarja üldliidrile Justine Braisaz-Bouchet'le kogunes lõpuks üks minut ja 45 sekundit.