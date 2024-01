ARVUSTUS | Tõelisele fännile. „Avatar: Frontiers of Pandora“ on imeilus ja hea ideega, kuid need kaks kahjuks ei sobi kokku

Pandora on imeilus, tihe ja elust lokkav

Kõige kergem oleks kogu „Avatar: Frontiers of Pandora“ kogemus kogu võtta selliselt - keskmine „Far Cry“, kuid võõral planeedil. Selliselt tegelikult kirjeldab kogu põhilise ära, seega kui Far Cry frantsiisi erinevad teosed hinge lähevad, siis ei pea pikalt mõtlema ja võib pea ees Pandora lendavate saarte pealt alla hüpata. Isiklikult pean ennast „Far Cry: Primal“ suureks austajaks rohkem kui erinevate Far Cry põhiseeria mängude omaks, seega seigelda kui Na'Vi mööda külluslikku Pandora planeeti tundus nagu ilus idee. Olin isegi veidi elevil enne mänguga alustamist, kuid peagi sain aru, et mängul on midagi tõsiselt paigast ära.

„Avatar: Frontiers of Pandora“ (2023). Foto : Pressimaterjal

Esimene asi, mida iga Avatari austaja ootab on võimas visuaalne kogemus ja kaasahaarav fantaasiarikas kosmoseulme. Avatari filmide põhiline tõmme on see elamuse kogupakett, kus lihtne narratiiv, ühekülgsed karakterid ja selge sõnum on publikul alati näo ees. Idee on lihtsalt maailmast puhata ja lasta ennast korraks transportida kaugele teisele poole kosmost, imeilusasse paradiisi Pandoral. Tundub, et Ubisoft on sellest ideest aru saanud ning „Avatar: Frontiers of Pandora“ suures plaanis saab oma tööga hakkama. Paberil on kõik asjad korras ja fännidel tegelikult pole suurt põhjust nuriseda - mäng on filmile truu.

Kõik see kosmeetika, et mängida taaskord esimeses isikus

Pean muidugi ära mainima, et sarnaselt Far Cry lugudele on ka see mäng mingil põhjusel esimese isiku vaates. Olen varem korduvalt väljendanud oma frustratsiooni selliste arendaja otsuste üle, et mängudes, kus on pandud palju rõhku oma karakteri loomisele ja hüppamisele, me tegelikult oma tegelast kunagi ei näe. Sarnaselt kultushitile „Cyberpunk 2077“, kus CD Project Red tegi kõige detailsema karakteri loomise mootori, mis kunagi on olnud ja seda ainult selle jaoks, et oma tegelast põhimõtteliselt mitte kunagi näha. Sarnane asi on ka „Frontiers of Pandora“ juures, kus loo alguses veedame kaua aega, et oma Na'Vi luua ning siis teda mitte kunagi enam uuesti näha.

„Avatar: Frontiers of Pandora“ (2023). Foto : Pressimaterjal