Tour de Ski | Keelatud võtet kasutanud Saksa koondise peatreener visati tuurilt välja. Koll: karistused on alati karmid, kui ohustatakse teisi sportlasi

Schlickenriederi tegu päädis karmi karistusega. Talt võeti ära Tour de Ski akrediteering, mis tähendab, et sakslasel pole suusatuurile viimaseks kaheks etapiks enam asja. Lisaks tuleb endisel murdmaasuusatajal, 2002. aasta Salt Lake City OMilt sprindisõidus hõbemedali võitnud mehel tasuda 1000 Šveitsi frangi ehk ligi 1075 euro suurune trahv.

Tour de Skil Eesti murdmaasuusatamise koondise juhti Aivar Rehemaad asendav suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll kuulis Schlikcenriederile määratud karistusest esimest korda Õhtulehelt, kuid tõdes, et Saksa treeneri võte oli ilmselgelt keelatud.

„Ma võib-olla ei avaldaks siinkohal arvamust trahvi suuruse üle, kindlasti määras kohtunikežurii selle reeglite ja võistlusohutuse kaalutlustel. Ajalooliselt on treeneritele määratud karme karistusi ennekõike siis, kui nad on ohustanud võistluse kulgu või teisi sportlasi. Žürii kindlasti teadis, mis nad tegid,“ selgitas Koll, et karistus on mõistetav.

Aga millega siis Schlikcenrieder hakkama sai?