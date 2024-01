Henri Drelli okkaline teekond NBAsse. „Ta pidi seal kaks aastat kannatama, et midagi kätte saada.“

Ekspertide hinnangul debüüt kindlasti tegemata ei jää, 23aastasel ääremängijal tuleb lihtsalt olla kannatlik. Tegelikult on eestlane, kes on tahtnud sisuliselt terve elu tahtnud NBAsse jõuda, pidanud juba enne Bullsilt lepingu teenimist varuma pikalt kannatust.

Kui Drelli senine karjäär on kulgenud üle kivide ja kändude ning pealtnäha ka tõusude ja langustega, siis imetlusväärne on see, et tema areng mängijana on kulgenud alati küllaltki sirgjooneliselt ja stabiilselt. Seda kinnitasid Õhtulehele ka praeguse Bullsi mängumehe üks esimesi juhendajaid Marko Parkonen ja Eesti koondise peatreener Jukka Toijala. Nad usuvad, et hiljuti teenitud kahesuunaline leping ei jää tema tipphetkeks.