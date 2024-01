Rahvusvaheline uisuliit on jätkuvalt Liivile EMi medali võlgu, seega tuleb võita uus

Maailmakarikasarjas on ta oma meelisvõistlusmaal paremuselt kuues eurooplane, ent on ühel või teisel etapil teinud tuule alla kõigile peale hollandlase Kjeld Nuisi.

Liiv osutab, et medalisoosikud on ka Nuisi koondisekaaslased Jenning de Boo ja Tim Prins, kes uisutasid vana aasta eelviimasel päeval Hollandi tšempionaadil isiklikud rekordid, vastavalt 1.07,36 ja 1.07,52. Nuis oli 1.07,67ga kolmas. Liivi rekord on 1.07,10, ent see on uisutatud Salt Lake City's, kus on tänu kõrgusele kiiremad olud, Euroopas pole meite mees 1.07-t oma nime taga näinud.

Aga need ajad ei maksa EMil midagi. „Eeldan, et kui teen kõik tehniliselt hästi, siis on kindlasti võimalus medal võita,“ arutles Liiv päev enne starti Õhtulehega vesteldes.