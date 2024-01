Rannula kinnitas ühe leegionäri lahkumist, asendajaks võib olla eelmise hooaja täht

Esmajoones päevakajalisest ja olulisest: Rannula pole enam ju lihtsalt treener, vaid ikkagi Eesti aasta treeneri valimiste kolmas mees! Ja Kalev/Cramo on Eesti aasta teine võistkond.

„Tunne on sama, mis enne. Kuigi – oleme ausad, kõik ju teadsid, et [Henry] Hein selle võidu saab ja võistkondade poole pealt oli ka imbunud läbi või vähemalt arvati, et võrkpallurid saavad. Väike vibra oli ikka sees, ei hakka valetama, aga reaalselt võimalust polnud,“ sõnas ta. Rannula lisas, et polnud kõne valmis kirjutanud ja oleks jäänud endale truuks, et sõnavõtud tulevad peast.

„Võid kirja panna, et sattusin ajakirjanike häältele peale ja olin Peebu valikus väga pettunud. Mina polnud tal üldse nimekirjas,“ hurjutas Rannula Keila peatreenerit ja Delfi spordiajakirjanikku Peep Pahvi, kes jättis kolleegi kolme parema treeneri seast välja ja asetas Kalev/Cramo võistkondade arvestuses kolmandaks.

Aga nüüd asja juurde. Kalev on küll marssinud järjest võidult võidule, aga need on olnud raskemad kui treener Rannula tahtnuks.