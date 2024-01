Kolm eestlast alustavad reedel ränkrasket Dakari rallit

Urvo Männama ja Risto Lepiku jaoks on see teine Dakari maratonralli. Võrreldes eelmise aastaga, mil nad olid sunnitud katkestama, on mehed vahetanud oma võistlusmasinat, millega starditakse autode klassis. Tegemist on Century Racing poolt ette valmistatud uue CR7 mudeliga. Century Racing, millega eestlased on ka varem koostööd teinud, usaldust eestlaste vastu näitab see, et Dakaril stardib kaks CR7 masinat ja üks neist just meie meeste käes.

„Oleme oma meeskonnaga alati lähtunud sellest, et saaksime kasutada sellel hetkel parimat tehnikat, mida saada on võimalik. CR7 on masin, millega saab kindlasti head tulemust teha. Century Racing meeskonnaga on meil pikem ajalugu ja mulle meeldib nende suhtumine, nad on näljased ja valmis panustama oma kõikide ressurssidega, et teha head tulemust,“ rääkis Männama pressiteate vahendusel neljaveolisest kahe turboga 2,9liitrise Audi mootoriga Century CR7 võistlusautost.

2024. aasta Dakaril on trassi osas mitmeid muudatusi. Maratonkatse on saanud uuenduse, kui kahel päeval sõidetaval katsel tuleb esimesel päeval sõit lõpetada kell 16 ja liikuda lähimasse laagrisse. Neid on korraldaja sellele katsele teinud mitmeid ja seal sõitjatel meeskondade tehnilist tuge ei ole.

„Katsete osas on 60% uusi katseid. Katseid on vähem, kilomeetreid rohkem, eks kohapeal saame näha ka seda, mis oludes sõitma hakkame. Eelmisest aastast saime hea kogemuse, mida tahaks sellel aastal parimal moel ära kasutada," ütles kaardilugeja Risto Lepik.

Oluline on ära märkida, et eestlaste meeskond Rally Raid Estonia töötab Dakaril koos Century Racing meeskonnaga ja see on meeskonnale uus väljakutse. „Century Racing poolt on kohal kaks inseneri ja mehaanik. Meie tiim hoolitseb esmakordselt kahe auto eest, lisaks meile sõidavad CR7ga lõuna-aafriklased Brian Baragwanath ja Leonard Cremer. See on kindlasti meestele korralik väljakutse," ütleb Urvo Männama.

Kui Männama oli saanud uue autoga juba eelmisel aastal esimesed testikilomeetrid teha, siis kolmapäeval tehti kohapeal koos Risto Lepikuga esimesed ühised kilomeetrid CR7 masinaga. Esmamulje kohapealt oli positiivne, meeskond tegeleb veel masina seadistusega ja seda saab veel täna testida.