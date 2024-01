Haruldasel alal maailmameistriks tulnud Liisbeth Orav: mul jääb tunne, nagu ma varastaks Eesti riigilt raha, kuigi EOK ei toeta mind ju igakuiselt

Sageli võib ilmastik olla see, mis jätab mõnele magusale võidule kibeda maigu juurde. Nii juhtus 2022. aasta lühirajaslaalomi MMil Maardus, mis viidi olude sunnil Haapsalusse, kus Orav teenis esikoha.

„Mäletan, et pidime keset võistlusnädalat asjad kokku pakkima ja teisele poole Eestit liikuma, sest ootamatult tulid plusskraadid ning jää hakkas sulama. Tuli minna sellisele veekogule, kus võistlust sai üldse korraldada. Need tingimused olid jubedad, jääs võis näha auke ning teadsime, et võime kukkuda. Andsin endast lihtsalt parima,“ meenutas ta.

Võrreldes mõne muu spordialaga nõuab talisurfitreening kõvasti aega ning arvestada tuleb vähemalt poole päevaga. Oma aja võtavad riietumine, varustuse valmispanek ning hiljem keha taastumine külmast. „Palju mängib rolli mentaalne pool. Kuigi sa ei tunne oma varbaid ega käsi, tuleb sõidud ikka ära teha. Loeb vastupidavus, osavus ning julgus, mitte jõud,“ rääkis Orav.

Muuhulgas vastab neiu hiljuti Delfis avaldatud kriitikale mitteolümpiaalade rahastamise kohta.