Rallieksperdid arutlevad: Tänak ega Neuville maailmameistriks ei tule, sest nad pole üksteisele heaks abiliseks

Võib juba praegu öelda, et tänavune ralliaasta tuleb teistsugune. Esiteks saame me näha uut, keerukat ja pärast väljakuulutamist kohe palju kriitilist vastukaja saanud punktisüsteemi. Teiseks on tippsõitjaid vähem kui kunagi vähem ning ainsa maailmameistrina asub tiitli peale võitlema Ott Tänak. Maineka ralliportaali DirtFish eksperdid Colin Clark ja David Evans usuvad, et hooaeg tuleb väga tasavägine ja põnev, kuid eestlase peale nad panuseid teha ei julgeks.