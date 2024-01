16aastane tõkkesprinter alustas aastat vägeva Eesti noorterekordiga

Tegemist on ka maailmatasemel suurepärase ajaga. Rahvusvahelise kergejõustikuliidu (WA) edetabelite põhjal oli mullu U18 vanuseklassis kiireim Jeremie Nzoungou samuti 7,69ga. 2022. aastal jäi aga maailma parimaks hispaanlase Daniel Castilla joostud 7,73.

Maailmarekord 7,48, mida jagavad Prantsuse sportlased Ladji Doucoure (2000) ja Sasha Zhoya (2019), on küll omaette klassist, kuid usutavasti on Konso Euroopa kõigi aegade edetabelis päris kõrgel kohal. Kahjuks pole hetkel võimalik leida korrektseid edetabeleid ei WA ega Euroopa kergejõustikuliidu kodulehelt, ilmselt seoses hiljutise muudatusega – nimelt ei eristata enam sise- ja välistingimustes saavutatud tulemusi.

Portaalis age-records.125mb.com on aga ülevaade mitteametlikest maailmarekorditest vanuse järgi. 15aastaselt on 60 meetri tõketega distantsi läbinud kõige kiiremini tšehh Matyaš Zach, kes sai tunamullu kirja aja 7,75. Konso tähistas 16. sünnipäeva mullu 4. detsembril.

Noore välejala täna joostud aeg on kiire ka võrreldes täiskasvanute Eesti rekordiga, mis kuulub 7,66ga Keiso Pedriksile. Siinkohal tuleb aga märkida, et U18 vanuseklassis on tõkete kõrguseks 91,4 cm, meeste seas aga 106,7 cm.