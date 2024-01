Kas A. Le Coq Arena tulevik tähendab kunstmurustaadioni?

Ja kui rahvaliiga finaali ei peeta A. Le Coq Arenal (loodetavasti tehakse edaspidi meeskondadele juba varakult selgeks, et selline võimalus on välistatud!), suunab see ehk rahvaliiga tugevamad pundid julgemini liigasüsteemi mängima. Seesama rahvaliiga võitjaks kroonitud Pärnu Sadam pidas näiteks lõppenud hooajal kokku 12 kohtumist, millest sai 11 võitu ja ühe viigi. Väravate vahe? 86 : 11. Millist mõnu pakuvad sellised mängud ühele või teisele osapoolele?

Muru asemele kunstkate?

Rahvaliiga finaali ümber toimunud trall kergitas päevakorda aga ühe juba varemgi aeg-ajalt esile tõusnud teema. Eesti jalgpallis on mänge, mis peaksid toimuma või võiksid toimuda A. Le Coq Arenal, tunduvalt rohkem, kui selle staadioni kate reaalsuses välja kannatab. Ja ei ole märke, et neid kuidagi vähemaks jääks – pigem vastupidi. Klubide eurosarjad on üha paisumas ning korra on Eesti klubi juba Konverentsiliigas alagrupiturniirile jõudnud. Suurel staadionil mängib kodumänge kaks Premium liiga tipptiimi, kelle selle hooaja viimased kodumängud tõsteti kehva ilma tõttu Sportland Arena kunstmurule. UEFA on naiste võistluskalendri millegipärast teinud sellise, et Meistrite liiga alagrupiturniir mängitakse novembri lõpust jaanuari lõpuni ehk vaat et kõige külmemal ja kõledamal ajal. Ja naistekoondiste Rahvuste liiga playoff, mis ootab loodetavasti juba sel talvel ees ka Eestit, mängitakse veebruaris!

Rääkimata nii hilissügisel kui hilistalvel ehk novembris ja märtsis peetavatest meeste A-koondise mängudest, mille jaoks vutimuru peaaegu igal aastal tohutu töö ja rahaliste kulutustega valmis seatakse. A. Le Coq Arenal on olemas tribüünid ja taristu, mis on aga alakasutatud, kuna selle keskel olevat väljakut saab kasutada vaid kindlal ajal aastast.

Kvaliteetsel kunstmurul mängimine ei ole isegi Euroopa tippjalgpallis enam teab mis tabu või haruldus. Isegi Meistrite liigas on olnud ning on ka sel hooajal meeskondi (Berni Young Boys), kelle kodumängud peetakse kunstmuruväljakul.

Ja mõelda, kui palju mugavam oleks hooaja alguses mänge jälgida Sportland Arena asemel A. Le Coq Arena tribüünidelt, kus vahepeal saaks tuule ja külma eest minna siseruumi…

Kui see kõik oleks nii lihtne ja ühene, oleks see liigutus ilmselt juba praeguseks ära tehtud – aga mõtleme korra ka selle peale, et kunstmurul peetaks sel juhul ka suvised suurmängud ja kõik Eesti koondise lahingud. Paljudel oleks sellega raske leppida.