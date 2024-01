Viiekordne Eesti jalgpallimeister istus kokaiiniga äritsemise eest vangis

Mašitšev on vaieldamatult üks Eesti jalgpalliliiga suurimaid legende. Ta tegi debüüdi juba 2004. aastal, kui oli veel 15. 2009. ja 2011. aastal sai ta jala ukse vahele Leedu liigas, aga naasis seejärel FC Florasse. Kokku on tal ette näidata lausa viis kulda, üks hõbe ja viis pronksi, millega on ta Eesti liiga medalitabelis 18. kohal. Mašitševi legendi mängijana muudab aga veelgi suuremaks tõsiasi, et ta on meistriks kroonitud lausa nelja erineva klubiga – TVMK, FC Flora, Infoneti ja Nõmme Kaljuga.

Kokku on ta TVMK, Flora, Sillamäe Kalevi, Infoneti, Nõmme Kalju ja Tallinna Legioni särgis meistriliigas platsil käinud lausa 404 korral ja löönud 69 väravat. Temast rohkem on mänge kirjas vaid 15 mängijal. Kolmel hooajal on ta nimetatud Soccernet.ee portaalis liiga parimate poolkaitsjate loendisse, lisaks on ta valitud kuu parimaks mängijaks.

Mašitšev alustas veel mullust hooaega Premium liigas, kui oli registreeritud Legioni ridadesse, aga platsile ta enam ei jõudnud. Siis olid probleemiks rahamured. „Kahjuks ei leidnud me Legioniga enam ühist keelt. Enne tänavust hooaega lubati mulle, et varasemad võlad makstakse tagasi, kuid seda pole siiani tehtud ning ma otsustasin meeskonnast lahkuda,“ rääkis Mašitšev 2022. aasta aprilli lõpus Soccernet.ee-le.

12 kuud hiljem proovis ta taas uudiskünnist ületada, ent siis juba pahandustega.