KOMMENTAAR | Jutt Eesti tippspordi (peatsest) surmast on ilmselge liialdus

Need itkulaulu meenutanud arvamuslood päädisid enamasti tõdemusega, et Pariisi olümpiamängudelt lahkub meie koondis suure tõenäosusega tühjade pihkudega.

Kõik osutasid üksmeelselt kasinale olümpiaalade medalisaagile ja hõredavõitu tagalale. Siinkirjutaja möönab, et seis on küllaltki kehv. Aga miks? Elementaarne, Watson! Kätte on jõudnud aeg, kui maitseme süsteemitu spordisüsteemi mõrusid vilju. Natuke varem või pisut hiljem pidi see juhtuma.