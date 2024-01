Talihärm hakkab ROKis sportlaste eest seisma

Kaks asja on omavahel seotud. Kui mõned liikmed valitakse otse ROKi sportlaskomisjoni, siis Talihärm teenis automaatselt koha tänu sellele, et on Euroopa sportlaskomisjoni asejuht. See tähendab, et eestlanna hakkab tagatubades spordiasju ajama ühes selliste suurkujudega nagu laskesuusataja Martin Fourcade, korvpallur Pau Gasol ja sprinter Allyson Felix. Kokku on komisjonis 31 liiget.

Milline on sportlaskomisjoni mõjuvõim? „Kindlasti mingi on, aga kindlasti pole see ka kõige võimsam komisjon ROKis,“ ütles Talihärm Õhtulehele. „Meie ei võta vastu kõiki otsuseid ega kinnita kõike. Oleme üks hääl mitmest.“

Samas, lisas Talihärm, kui on suur soov midagi läbi suruda, siis piisava ja osavalt sihitud lobitööga olla see ilmselt võimalik.

Peamine ülesanne on seista sportlaste eest. Näiteks Pariisi olümpia kontekstis hoolitseb komisjon selle eest, et olümpiakülas oleks kõik atleetidele vajalik olemas.

Kas Venemaa-teema on ka sportlaskomisjonis kuidagi õhus? „Jah ja ei,“ vastas Talihärm. „ROKi seisukohad on olnud üsna selged. Osad sportlased nõustuvad, osad ei oska seisukohta võtta ja osad ei saagi… Mitte, et nad oleks rumalad, aga nad ei mõista seda regiooni, seda konflikti. Nad ei mõista, miks see on järsku nii oluline. Arvamusi on palju. Ma olen nii värske liige, ei oska öelda, mis seal varem on toimunud. Mind nimetati sinna vahetult enne jõulupühi, ma pole isegi ühelgi koosolekul osalenud. Esimene on jaanuari alguses.“