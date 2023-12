Tour de Ski | ÜLLATUS! 32aastane soomlane teenis karjääri esimese etapivõidu

Planica MMil Soome teatenelikuga 4 x 10 km distantsil hõbemedali võitnud Hyvärinen polnud MK-sarjas individuaalarvestuses varem poodiumilegi jõudnud, kuid täna haaras ta liidrikoha enne 3. km vaheajapunkti ning üha kasvatas edu. Finišis polnud soomlase võidus erilist kahtlust, ta edestas lõpuks norralasi Erik Valnesit ja Harald Östberg Amundseni vastavalt 16,2 ja 17,2 sekundiga. Rootslased Jens Burman (+27,4) ja William Poromaa (+40,4) olid neljas ja viies, esikuuiku lõpetas Šveitsi suusataja Beda Klee (+42,9).

Üldarvestuses tõusis liidriks Valnes, kellele järgnevad Amundsen (+4) ja täna üheksanda koha saanud ameeriklane Ben Ogden (+28). Hyvärinen tõusis neljandaks (+38), Alev on 48. (+2.29), Himma 61. (+2.48) ja Kõrge 76. (+3.35).

Soome rahvusringhääling (Yle.fi) uuris pärast sõitu Hyvärinenilt, kuidas tal õnnestus pärast eilset ebaõnnestunud sprindisõitu teenida täna karjääri esimene etapivõit. „Ei oska öelda. Olin päris heas tujus. Muidugi nägin, et naised tegid täna hea sõidu. Märkasin juba soojenduse ajal, et nii suusad kui ka jalad töötasid paremini, kui nad olid töötanud terve hooaja vältel,“ vastas ta.

Hyvärineni sõnul polnud talle hea esitus küll üllatuslik, ent samas ei arvanud ta, et võiks täna võita. Tal on hea meel, et suutis panna aastale ilus punkti. Värske etapivõitja iseloomustab oma 2023. aastat sõnaga „nüri“, sest peab edukaks ainult päeva, mil võitis MMil Soome teatenelikuga hõbemedali.