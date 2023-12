Premium liiga legend naasis Eestisse

33aastane grusiin, kel juba neli aastat taskus ka Eesti pass, tegi esimese seti Maarjamaal FC Floras aastatel 2014–2019. Seejärel esindas ta Ungari ja Soome klubisid, kuid 2021 oli ründav poolkaitsja tagasi Eestis, sedapuhku FCI Levadias, keda esindas kahel hooajal. Floraga tuli Beglarishvili neljal ja Levadiaga ühel korral Eesti meistriks. Flora eest lõi ta kokku 60 ja Levadia eest 45 väravat.

2022. aastal krooniti Beglarishvili 21 tabamusega Premium liiga parimaks värvakütiks. Seejärel ta aga lahkus Levadiast, liitudes Usbekistanu kõrgliigaklubiga FC Turon. Lisaks esindas ta lõppenud hooajal ka Gruusia satsi FC Gagrat. Kuid kummaski klubis ei sujunud asjad soovitult ja nii on Beglarishvili „vaheaasta“ järel Eestis tagasi.

„Läksin Usbekistani, seal olid head tingimused ja nad olid ehitamas ambitsioonikat meeskonda, tahtsid võidelda kõrgete kohtade eest,“ rääkis Beglarishvili Transi kodulehel ilmunud intervjuus. „Kuid kiirelt tulid finantsprobleemid ja palgad hakkasid hilinema. Mõistagi polnud mängijad rahul ja suvel lahkus meeskonnast umbes 20 inimest, nende hulgas ka mina. Mul oli väga hea meel minna tagasi Gruusiasse, tahtisin üle kümne aasta tõepoolest väga taas oma kodumaal mängida. Kuid kahjuks algasid ka seal palga maksimisel viivitused. Asjad ei läinud väga hästi, kujutasin ette natuke midagi muud.“

2019. aastal oli Beglarishvili Florast laenuls Soome kõrgliigaklubis SIK Seinäjokis, kus treeneriks oli praegune Transi juhendaja Aleksei Jeremenko. Grusiin tõdes, et just Jeremenko oli see otsustav faktor, miks ta otsustas Transi pakkumise vastu võtta.

„Ma mäletan seda aega ja mulle väga meeldis temaga koostööd teha, kahjuks ei kestnud see küll kaua,“ lausus Beglarishvili. „Nüüd on meil võimalus rohkem töötada. Meil tekkisid Soomes sõbralikud suhted, helistasime ja rääkisime tihedalt ka pärast seda, kui olin Seinäjokilt lahkunud. Võtsin rõõmuga Narva pakkumise vastu.“

Beglarishivili lisas, et mängib meeskonnamängijana sellel positsioonil, kus ta treeneri arvates kõige kasulikum on, kuid muidugi meeldib talle kõige rohkem toimetada keskväljal, jagada sööte ja ehitada rünnakuid. Mõistagi sooviks ta ka uuel hooajal saada taas kokku ilusad statistilised numbrid, kuid kõige tähtsam on tema sõnul ikkagi meeskondlik edu. Samuti näeb ta end eeskujuna, kes jagab noorematele kolleegidele nõuandeid ja oma kogemusi.

Ta ütles, et vaatas Usbekistanis olles ka 2023.a Eesti karikafinaali, kus Trans alistas tema kauaaegse koduklubi FC Flora. „Olin selles mängus Flora poolt, sest pärast kõike olnut on sellel klubil minu südames eriline koht,“ tunnistas Beglarishvili. „Kuid Narva mängis hästi ja võitis. Nüüd olen aga täielikult pühendunud Narva Transile ning ma ei suuda ära oodata, et saaksin jalgpalliväljakul Florale vastu astuda!“